اخبار ليبيا الان

حفتر يمنح علاوة للعسكريين المشاركين بالقتال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر قرارا بمنح علاوة مالية لكل عسكري مشارك في العمليات الحربية على أن تصرف لهم خلال مدة تكليفهم بالقتال.

ووفق القرار الذي اطلعت عليه “218”، فإن رتبة العقيد فأعلى سيحصل على علاوة نسبتها 25 بالمئة من المرتب الأساسي، ومن ملازم إلى مقدم 50 بالمئة من المرتب الأساسي، ومن جندي إلى رئيس عرفاء وحدة (100% من المرتب الأساسي).

ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل ما يخالفه، ودعا الجهات المختصة لتنفيذه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك