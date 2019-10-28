حفتر يمنح علاوة للعسكريين المشاركين بالقتال

أصدر قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر قرارا بمنح علاوة مالية لكل عسكري مشارك في العمليات الحربية على أن تصرف لهم خلال مدة تكليفهم بالقتال.

ووفق القرار الذي اطلعت عليه “218”، فإن رتبة العقيد فأعلى سيحصل على علاوة نسبتها 25 بالمئة من المرتب الأساسي، ومن ملازم إلى مقدم 50 بالمئة من المرتب الأساسي، ومن جندي إلى رئيس عرفاء وحدة (100% من المرتب الأساسي).

ونص القرار على العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل ما يخالفه، ودعا الجهات المختصة لتنفيذه.

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