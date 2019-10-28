المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء يتفقد أوضاع الكهرباء ببلدية اجدابيا

تفقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة المهندس عوض البدري، مواقع الشركة ومحطات الكهرباء ببلدية اجدابيا.

وعقد البدري اجتماعا موسعا مع عميد البلدية ومديري إدارات الكهرباء بمقر بلدية اجدابيا، لمناقشة المشاكل والاختناقات بقطاع الكهرباء، والمشاريع المتوقفة من أجل وضع الحلول لها.

كما قام المدير التنفيذي بجولة تفقدية لمحطة اجدابيا – مئتين وعشرين كيلوفولت، من أجل الوقوف على احتياجاتها وحل كافة المشاكل فيها.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن زيارات يقوم بها المدير النتفيذي، من أجل حل كافة مشاكل الكهرباء لضمان استقرار الشبكة العامة.

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