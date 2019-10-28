القوات الخاصة تشن حملة ضد منتحلي صفتها

أعلنت شعبة تحريات القوات الخاصة الصاعقة 73، سحب 367 تعريفا و133 رسالة منتهية الصلاحية، والقبض على أشخاص يحملون تعريفات مزورة تحمل اسم القوات الخاصة الصاعقة وهم لا ينتمون للموسسة العسكرية نهائيا.

وقالت الشعبة إنها تلقت تعليمات من آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة، بسحب أي تعريف أو رسالة صادرة من القوات الخاصة الصاعقة منتهية الصلاحية.

وأضافت الشعبة بصفحتها في “فيسبوك”، إنها ضبطت 7 مركبات تحمل ملصقات القوات الخاصة الصاعقة وفي الحقيقة هي لا تتبع للصاعقة، وتبين أن مالكيها من أصحاب السوابق الجنائية وتمت إحالتهم الى جهات الاختصاص.

ودعت أي شخص كان متطوعا أو مساندا للقوات الخاصة واستلم كتاب انفكاك من الكتيبة أو السرية أو أي وحدة يتبعها، لتسليم تعريفة أو الرسالة في أقرب وقت ممكن إلى شعبة التحريات القوات الخاصة الصاعقة 73 أو إلى الآمر مباشرة ليتم شطب اسمه من قوائم المطلوبين لتسليم التعريف.

وحذرت أي شخص يقوم بوضع الملصقات أو تعريف أو رسالة صادرة قبل تاريخ 1.1.2019 يحمل اسم القوات الخاصة الصاعقة بأنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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