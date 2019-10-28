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سعيّد وماس يبحثان التحضيرات لـ”مؤتمر برلين”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تطرق الرئيس التونسي قيس سعيّد، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في لقاء جمعهما الاثنين بقصر قرطاج، إلى الوضع في ليبيا والاستعدادات الألمانية الجارية لتنظيم مؤتمر برلين لحلّ الأزمة الليبية.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، تناول سعيّد وماس المشاورات التي تجريها ألمانيا مع عدد من الدول المعنية لبلورة رؤية مشتركة تضمن نجاح هذا المؤتمر وتُساهم في إيجاد حلّ سياسي دائم للملف الليبي يُراعي مصلحة الشعب الليبي.

من جانب آخر، أعرب الرئيس التونسي تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الحوكمة والشفافية وتطبيق القانون ومكافحة الفساد، فيما أكّد الوزير الألماني التزام بلاده بدعم تونس والوقوف إلى جانبها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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