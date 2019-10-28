الثني يفتتح مشاريعا جديدة بمنطقة بالخاثر غرب طبرق

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مشاريع جديدة بمنطقة بالخاثر غرب طبرق، كما تفقد مشاريع أخرى قائمة بالمنطقة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني افتتح مقر السجل البلدي بالخاثر بعد إنشائه بإشراف وزارة الداخلية وذلك للتسهيل على مواطني تلك المنطقة مؤكدا على أهمية مكاتب السجل المدني في كل المدن الليبية وما يقدمه من خدمات يومية يحتاجها المواطن.

وأشار الثني إلى أن الحكومة ستعمل على جعل كل الخدمات الإدارية والصحية في استطاعة المواطن وقريبة منه، مؤكدًا سعي الحكومة خلال الفترة المقبلة إنشاء نقاط إسعاف في عدة نقاط تفصل بينها مسافة 50 كيلو متر لتقدم الخدمات للجميع في كل الأوقات.

كما قام الثني بافتتاح محطة بالخاثر لتحلية المياه والتي تنتج 500 متر مكعب يومياً وأثنى على التنفيذ ومتابعة مؤسسة الموارد المائية لتوفير محطات التحلية في كل المناطق من أجل توفير المياه المحلاة لكل المواطنين.

كما أجرى الثني جول تفقدية لمستشفى بالخاثر القوري تمهيدا لافتتاحه بعد إتمام عمليات إنشائه وتجيزه بأحدث المعدات التي ستخدم سكان منطقة بالخاثر والمناطق المجاورة لها.

يشار أن الفرع البلدي بالخاثر التابع للمجلس التسييري لبلدية طبرق يقع غرب طبرق بحوالي 40 كم

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