إنشاء وحدة أمنية لحماية وتأمين المناطق الأثرية بشحات

أخبار ليبيا24

أعلن الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم أن المديرية أطلقت خطة أمنية وتشكيل وحدة أمنية لحماية المدينة الأثرية من العبث ومنع البناء العشوائي في محيطها.

وقال بوأكريم إن “بعد إصدار قرار من مدير أمن شحات عميد محمد فرج رقم 114 لسنة 2019م والقاضي بإنشاء وحدة أمن وحماية الآثار في حدود مديرية أمن شحات، قامت مراقبة آثار شحات ووفق المادة 4 من القرار بالتنسيق مع رئيس الوحدة المكلف بشأن الشروع في المهام الموكلة للوحدة لحماية المدينة الأثرية من العبث والمخالفات في بناء العشوائية القريبة من المدينة الأثرية”.

وأوضح أن “هذه الوحدة قد باشرت العمل فعلياً وميدانياً وتم ضبط بعض المخالفات من أشخاص يشوهون الجدران الأثرية بالكتابات وقد تم اتخاذ ما يلزم حيالهم، منوها إلى أنه “سيتم إيقاف أعمال بناء بالمخالفة ودون الحصول على تصريح من الناحية الأثرية داخل المجمع الإداري شحات”.

وأضاف بوأكريم أن رئيس وحدة أمن وحماية الآثار الرائد إبراهيم رمضان، أكد بأنه سيتم التعامل مع الجهة المخالفة باتخاذ ما يلزم لضمان عدم الاعتداء ولابد من الحصول على تصريح من الآثار باعتبار المنطقة أثرية، وسيستمر في العمل على حصر المخالفات وإعداد كشوفات بالبلاغات والاعتداءات بالمنطقة”.

وينص القرار رقم 114لسنة 2019م في مواده بأن من اختصاص وحدة أمن وحماية الآثار منع الاعتداء على المناطق الأثرية بالتنسيق مع مراقبة آثار شحات وجهاز الشرطة السياحية.

وتقع مدينة شحات في أقصى شمال شرق ليبيا بالجبل الأخضر وتسمى قوريني أو قورينا وهي مدينة تاريخية أسسها الإغريق وتبعد عن البيضاء بنحو 10كم.

وتعتبر شحات ثاني كبرى مدن الجبل الأخضر بعد البيضاء، وإسمها التاريخي هو الذي منح منطقة شرق ليبيا اسم قورينا أو سيرينايكا.

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