الثني يبحث مع نواب طبرق المشاريع الجاري تنفيذها بالمدينة

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن بلدية طبرق، وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة بالإضافة إلى المجلس التسييري لبلدية طبرق وكافة القطاعات الخدمية في البلدية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع استعراض المشاريع الجاري تنفيذها في بلدية طبرق وضواحيها سواء فيما يتعلق بالإنشاءات والصيانات، وسير عملها، وحصر المشاريع التي انتهى العمل بها وتم تسليمها للمستفيدين منها كما ناقش الاجتماع المشاريع المتعثرة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه كافة مشاريع البلدية وآليات حلها بما يضمن الانتهاء منها في المدد المحددة.

وأكد الثني أنه يولي اهتماما خاصا بمشاريع بلدية طبرق، مشددا على ضرورة العمل على الانتهاء من كافة المشاريع قبل نهاية العام، مشيرا إلى أنه لن يتوانى عن تقديم الدعم وتذليل العقبات أمام أية عراقيل تواجه هذه المشاريع.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة رئيس لجنة الإشراف على مشاريع البطنان السنوسي صالح، ووزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووزير التعليم فوزي بومريز ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي، وعددا من الوكلاء والمسؤولين في الحكومة، إضافة إلى رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، وكافة مسؤولي القطاعات الخدمية في البلدية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا