دورة لمنح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بالهيئة العامة للبيئة في المؤقتة

أخبار ليبيا24

انطلقت يوم الأحد الدورة التدريبية التخصصية لمنح صفة مأموري الضبط القضائي للمهندسين الفنيين بالهيئة العامة للبيئة من مدراء إدارات ومدراء فروع ورؤساء أقسام الفروع بالهيئة العامة للبيئة الواقعة في نطاق عمل الحكومة الليبية المؤقتة.

وأكد مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للبيئة الدكتور مصطفي أكريم أن هذه الدورة التدريبية معدة من قبل مكتب البرامج التدريبية بالإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.

وتستمر هذه الدورة التدريبية لمدة أسبوعين في مدينة بنغازي إلى يوم الخميس، ويشمل برنامج الدورة محاضرات وورش عمل يشرف عليها نخبة من المستشارين القانونيين من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى أساتذة ودكاترة مختصين بالتشريعات والقوانين البيئية من جامعة بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24