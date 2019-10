أكد المتحدث الإعلامي باسم معبر رأس جدير الحدودي، حافظ معمر، إن المسافرين الليبيين والشاحنات التجارية تتعطل لأكثر من 20 ساعة بعد المرور من البوابة الليبية في المعبر قبل السماح لهم بالدخول إلى الأراضي التونسية.

وأكمل معمر، أن رئيس معبر رأس جدير تم بذل مساعٍ لتسريع حركة مرور الليبيين إلى الجانب التونسي “لكنها باءت بالفشل”.

