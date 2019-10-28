الليبي لمكافحة الأمراض يطلق البث التجريبي لإذاعته الصحية

أطلق المركز الليبي لمكافحة الأمراض البث التجريبي لإذاعته الصحية على التردد 89.1.

وقال مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض د.محمد الجازوي إن البث الرسمي للإذاعة الصحية سينطلق يوم 6 نوفمبر 2019م

وأوضح الجازوي، أن الإذاعة الصحية في حلتها الجديدة ضمنت نخبة من الإعلاميين والأطباء ليقدموا حزمة من البرامج التوعوية التثقيفية في مجال الصحة العامة وباقي المجالات الطبية.

وأضاف الجازوي، أن مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني بدأ في وضع خطته الثانية المتمثلة في افتتاح تلفزيون الصحية في خطوة نحو إنشاء أول شبكة صحية حكومية تهتم بالشأن الصحي التوعوي

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