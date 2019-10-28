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المعداني يبحث سير العمل بمكتب الرخص التجارية بسرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقي عميد بلدية سرت مختار المعداني اليوم الاثنين مدير مكتب الرخص التجارية بالبلدية الجروشي العماري.
وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن المعداني قام بزيارة لمكتب الرخص التجارية ببلدية سرت للوقوف عن كثب على سير العمل بهذا المكتب والاجراءات المتبعة وفقا للوائح الادارية المعمول بها في الحصول على رخصة تجارية أو حرفية أو صناعية والوقوف على احتياجات مكتب الرخص بالبلدية والعمل على دعمة.
وأوضح مدير مكتب الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل أن من زيارة عميد بلدية سرت تهدف أيضا إلى التدخل لحل مشكلة رخص نقاط بيع الغاز المتوقفة مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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