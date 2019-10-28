ماذا قال البرلمان الموازي بشأن اعتصام المعلمين ؟

عقدت لجان مجلس النواب الموازي اليوم الاثنين عددا من الاجتماعات في مدينة طرابلس لمناقشة اعتصام المعلمين والمشاريع الخدمية بمختلف المدن الليبية.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الموازي عقدت اجتمعا بحضور رئيس وأعضاء اللجنة لمناقشة اعتصام المعلمين ومتابعة هذا الملف مع المجلس الرئاسي لتذليل الصعوبات وتنفيذ “مطالب المعلمين المشروعة للخروج بحلول وإجراءات فعّالة تخدم قطاع التعليم والمعلمين”.

كما اجتمع رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب أبوالخير الشعاب بالخير مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ وذلك في إطار متابعة اللجنة لأخر المستجدات.

كما اجتمعت لجنة المواصلات والاتصالات بمجلس النواب الموازي بحضور مقرر وأعضاء من اللجنة، لمناقشة مشروع الطرق بالجنوب الليبي، ومشروع الطريق الساحلي طرابلس مصراتة واتفق المجتمعون على الاستماع للجهات المعنية بتنفيذ ومتابعة هذه المشاريع الحيوية المتوقفة والشروع في إنجازها.

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