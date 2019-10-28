كهرباء المؤقتة تبحث استكمال المشروعات المتوقفة منذ 2011

قام اليوم الاثنين المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء التابع للحكومة المؤقتة عوض البدري بزيارة تفقدية إلى مدينة إجدابيا التقى خلالها رئيس المجلس التسسيري لبلدية إجدابيا امبارك المنفي وذلك للاطلاع على المشاريع الخاصة بشركة الكهرباء وتذليل الصعاب أمام المشاريع المتوقفة منذ سنة 2011 والتي من شأنها تطوير الشبكة في المنطقة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أنه جرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات البلدية من إنارة ومواد توزيع، وقام المدير التنفيذي بعد ذلك بجولة ميدانية شملت محطة اجدابيا جهد (220 ك.ف) اطلع خلالها على أبرز المشاكل التي تواجه عمل المحطة والمهندسين والفنيين العاملين بها، والتي تعتبر استراتيجية ، وتم الاتفاق مع الإدارة المختصة على ضرورة إنهاء جميع المشاكل بها

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