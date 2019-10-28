الحويج يعقد جملة لقاءات على هامش قمة سوتشي

عقد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج عدة لقاءات واجتماعات على هامش القمة الروسية الافريقية المنعقدة في مدينة سوتشي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الحويج عقد لقاءات مع شخصيات سياسية وإعلامية من عدة دول منها المغرب وموريتنا وجيبوتي وجنوب أفريقيا وروسيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي وغينيا بيساو والكونغو وإثيوبيا بوركينا فاسو واوغندا وروندا النيجر ونيجيريا وسيراليون غينيا كوناكري وغيرها من الدول دون الكشف عن أسماء هذه الشخصيات.

وأوضحت الوزارة أن اللقاءات بحثت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وهذه الدول بما يخدم المصلحة المشتركة في المجالات المختلفة، كما قام الحويج بتسليم ملفات متكاملة عن رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية والجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية لتحرير وتخليص العاصمة من المليشيات الإرهابية.

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