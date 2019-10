المعداني يقوم بزيارة مكتب الرخص التجارية بالبلدية

التقي عميد بلدية سرت مختار المعداني، اليوم الإثنين، مدير مكتب الرخص التجارية بالبلدية الجروشي العماري، حيث قام بزيارة لمكتب الرخص التجارية ببلدية سرت للوقوف عن كثب على سير العمل بهذا المكتب والاجراءات المتبعة وفقا للوائح الادارية المعمول بها في الحصول على رخصة تجارية أو حرفية أو صناعية والوقوف على احتياجات مكتب الرخص بالبلدية والعمل على دعمة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل أن من زيارة عميد بلدية سرت تهدف أيضا إلى التدخل لحل مشكلة رخص نقاط بيع الغاز المتوقفة مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز

