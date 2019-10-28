الوطنية للانشاءات النفطية تبحث التعاون مع اكاكوس

عقد المهندس نجيب الاثرم رئيس مجلس ادارة للشركة الوطنية للانشاءات النفطية و نوري الصيد رئيس لجنة الادارة لشركة أكاكوس للعمليات النفطية أجتماعا صباح امس الاحد بمقر شركة أكاكوس بطرابلس ، حيث قدم الاثرم عرضا مفصلا لجاهزية الشركة والشراكات التى ابرمتها محليا ودوليا في مجال الانشاءات النفطية

وتأتي زيارة الاثرم لشركة اكاكوس ضمن برنامج عمل موسع للشركة الوطنية للانشاءات النفطية لبحث و تنفيذ اعمال بقطاع النفط الليبي ، من خلال زيارات ميدانية لشركات القطاع

جدير بالذكر ان الشركة الوطنية للانشاءات النفطية قد بدأت عملها في بنغازي اواخر ديسمبر الماضي وانطلقت اثر افتتاح مقرها في توقيع شراكات مع شركات محلية واجنبية في مجال الانشاءات النفطية وقدمت عروضا للحصول على مشروعات وتتطلع الى تاسيس قاعدة وطنية في مجال الانشاءات النفطية

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