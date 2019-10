أعلنت مديرية أمن طرابلس إعلاق الطريق الواصل شرقا من كوبري سيدي المصري باتجاه جزيرة الفرناج مرورا بجامعة طرابلس ومركز طرابلس الطبي.

وقالت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الطريق مغلق لصيانته بعد أن تعرض للانجراف جراء هطول الأمطار الغزيرة.ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين إلى استخدام طرق بديلة ومساعدة الفرق الفنية في أداء عملها بعيدا عن الازدحام .

