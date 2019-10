ميناء بنغازي يستقبل مئات الحاويات من السلع

استقبل ميناء بنغازي البحري اليوم، سفينة نقل الحبوب «ليلى»، الوكيل الملاحي لشركة الربان العالمية، وعلى متنها 15000 طن من حبوب الذرة، وفق الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، في بيان اليوم.

كما استقبل أمس السفينة «سي كوين»، الوكيل الملاحي شركة أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 4599 طنا من الإسمنت «أكياس»، وسفينة نقل السيارات (نبتون ٱڤرا) الوكيل الملاحي شركة سبتموس سڤيروس للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 126 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

