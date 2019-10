وزير الخارجية التونسي: يجب أن تكون بلادنا طرفا في أي تسوية سياسية في ليبيا

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره الألماني هايكو ماس بتونس، اليوم الإثنين، حيث تناولت المباحثات الاتصالات التي تجريها ألمانيا استعدادا لعقد مؤتمر حول الأزمة في ليبيا قبل نهاية العام الجاري في برلين.

وأكد الجهيناوي أن تونس التي تعتبر الملف الليبي إحدى أهم أولوياتها، يجب أن تكون طرفا في أي جهد أو مبادرة للتسوية، من أي جهة كانت.

وشدد وزير الخارجية التونسي على أن التوصل إلى حل سياسي يبقى بيد الليبيين دون غيرهم، في إطار حوار ليبي ليبي برعاية الأمم المتحدة، وبالاستناد إلى الاتفاق السياسي الليبي.

من جهته أشار الوزير الألماني إلى أنه لم يتم بعد تحديد تاريخ انعقاد مؤتمر برلين، ولا الأطراف المشاركة فيه، وأن زيارته إلى تونس بالإضافة إلى البعد الثنائي للمؤتمر، تندرج في إطار المشاورات الجارية بشأنه.

