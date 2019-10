مؤسسات بحثية: ليبيا بين 10 دول الأسوأ للنساء في 2019

تشتكي نساء كثيرات حول العالم من تعرضهن للتمييز في المنزل والعمل وشتى دروب الحياة.

وعلى الرغم من تحقيقهن الكثير من المكاسب على مدار تاريخهن النضالي، ما زالت أصواتهن تتعالى بالمساواة مع الرجل ومنحهن حقوقهن دون انتقاص.

وحسب مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2019، والذي تعده مؤسسات بحثية كمعهد المرأة والسلام والأمن بجامعة جورج تاون، فإن ليبيا حلت ضمن الدول العشر الأسوأ بالنسبة لعيش المرأة.

ورغم أن حياة المرأة تحسنت في حوالي 60 دولة، إلا أنها تدهورت في أخرى تعاني من الفقر والحروب مثل ليبيا واليمن وسوريا.

