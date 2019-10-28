اخبار ليبيا الان

طرابلس.. إغلاق “الطريق المُنهار” للصيانة (صور)

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مديرية أمن طرابلس إنها ستغلق الطريق العام الواصل شرقا من كوبري سيدي المصري باتجاه جزيرة الفرناج مرورا بجامعة طرابلس ومركز طرابلس الطبي، الثلاثاء، لإجراء أعمال صيانة.

وتعرض الطريق في الموقع المذكور لانجراف وحدوث حفرة كبيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.

ودعت المديرية في بيان جميع مرتادي الطريق سلوك طرق بديلة، و مساعدة الفرق الفنية في أداء عملها بعيدا عن الازدحام.

ونشرت مديرية أمن طرابلس بصفحتها في “فيسبوك” عدة صور تظهر الحفرة في الشارع، حيث تم إغلاق جزء من الطريق ووضع شواخص تحذيرية ودورية لتنظيم حركة المرور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك