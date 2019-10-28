طرابلس.. إغلاق “الطريق المُنهار” للصيانة (صور)

قالت مديرية أمن طرابلس إنها ستغلق الطريق العام الواصل شرقا من كوبري سيدي المصري باتجاه جزيرة الفرناج مرورا بجامعة طرابلس ومركز طرابلس الطبي، الثلاثاء، لإجراء أعمال صيانة.

وتعرض الطريق في الموقع المذكور لانجراف وحدوث حفرة كبيرة جراء هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.

ودعت المديرية في بيان جميع مرتادي الطريق سلوك طرق بديلة، و مساعدة الفرق الفنية في أداء عملها بعيدا عن الازدحام.

ونشرت مديرية أمن طرابلس بصفحتها في “فيسبوك” عدة صور تظهر الحفرة في الشارع، حيث تم إغلاق جزء من الطريق ووضع شواخص تحذيرية ودورية لتنظيم حركة المرور.

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