الحويج يعقد سلسلة لقاءات على هامش قمة سوتشي

عقد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، عدة لقاءات واجتماعات هامة على هامش القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي مع شخصيات سياسية وإعلامية من عدة دول منها المغرب وموريتانيا وجيبوتي وجنوب أفريقيا وروسيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي وغينيا.

وقالت الوزارة في بيان إن اللقاءات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وهذه الدول بما يخدم المصلحة المشتركة في المجالات المختلفة.

كما قام الحويج بتسليم ملف متكامل عن رؤية الحكومة لما بعد “تحرير طرابلس” من الجماعات المسلحة، والجهود المبذولة من قبل الجيش الوطني لـ”تحرير العاصمة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية