اخبار ليبيا الان

الحويج يعقد سلسلة لقاءات على هامش قمة سوتشي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، عدة لقاءات واجتماعات هامة على هامش القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشي مع شخصيات سياسية وإعلامية من عدة دول منها المغرب وموريتانيا وجيبوتي وجنوب أفريقيا وروسيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي وغينيا.

وقالت الوزارة في بيان إن اللقاءات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وهذه الدول بما يخدم المصلحة المشتركة في المجالات المختلفة.

كما قام الحويج بتسليم ملف متكامل عن رؤية الحكومة لما بعد “تحرير طرابلس” من الجماعات المسلحة، والجهود المبذولة من قبل الجيش الوطني لـ”تحرير العاصمة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك