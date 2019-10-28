ديوان المحاسبة يرفض إيقاف معلمين ووقف مرتبات آخرين

أمر “رئيس الديوان” في طلب موجه لوزير التعليم بوقف تنفيذ القرارين رقم (1127 و 1128) لسنة 2019 م بشأن إيقاف مرتبات عاملين وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم على التحقيق الإداري

وبرر رئيس الديوان هذا الطلب بانتهاء الديوان من عمليات البحث والتحقق مما ورد في القرارين السابقين.

وكانت وزارة التعليم في حكومة “الوفاق”قد أعلنت، أمس الأحد، إيقاف 805 مسؤولين من مراقبي التعليم ومديري المدارس عن العمل، وإحالتهم على التحقيق الإداري على خلفية “إغلاقهم المدارس أمام التلاميذ والطلبة”، وفق قانون العقوبات وقانون علاقات العمل ولائحة تنظيم شؤون التعليم.

وجاء في قرار الوزارة: “وقف مرتبات عاملين يتقاضون رواتب من وزارة التعليم، ولا يوجد لهم أي بيانات في الكشوف الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين التعليم بالبلديات”، الذين يبلغ عددهم 15295، وفق القرار.

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