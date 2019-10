يتواصل إغلاق السلطات الليبية معبر راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس بعد إصدار وزير الداخلية الليبي أمرا بذلك دون ذكر الأسباب.

وبهذا القرار كافة أشكال الحركة التجارية في ليبيا متوقفة في معبر رأس جدير، ويشمل ذلك عبور المواطنين الليبيين الداخلين إلى تونس، ما عدا بعض الاستثناءات مثل الحالات الإنسانية.

