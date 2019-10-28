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الشاطر يوجه انتقادًا لاذعًا لوزير التعليم بالوفاق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

وجه عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر انتقادًا لاذعًا إلى وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل في كيفية تعامله مع الإضراب العام للعاملين بقطاع التعليم.

وقال الشاطر مغردًا على تويتر اليوم الإثنين “السيد وزير التعليم لقد استوى ضرب الأعناق بضرب الأرزاق. حفتر يحصد الأرواح ويدمر المدن وحضرتك تمنع الأرزاق وتدمر أسر”. على حد تعبيره.

وأضاف، “هناك طرق أجدى لمعالجة الأمر. فأنت لا تستطيع أن تمنع حق الإضراب بمعاقبة المعلمين. سلوك خانته الحكمة والروية. وعلى نفسها جنت براقش”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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