ألمانيا تتلمس “ضمانات مُبكرة” لمؤتمر برلين

بات مؤتمر برلين الشغل الشاغل للسياسيين الليبيين ودول الجوار، وكانت واضحة تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال زيارته إلى ليبيا الاثنين، حيث أكد حرص بلاده على مشاركة جميع الأطراف المؤثرة في المؤتمر للوصول إلى نتائج جوهرية.

وقال الوزير الألماني إن البيان الختامي للمؤتمر لن يصدر إلا بعد التوافق الكامل بين المشاركين، وأضاف أن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي لحضور المؤتمر يأتي ليكون هناك التزام من المجلس بمخرجات اللقاء، كما أن هناك دولا دعيت للاطمئنان على وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل.

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة زوارة مع المبعوث الأممي غسان سلامة، أن ألمانيا تعمل على عدم إقصاء أي طرف وعلى توفير الشروط لإجراء المفاوضات.

واستمر وزير الخارجية الألماني في حشد الجهود في محاولة لإنجاح المؤتمر، والتقى الرئيس التونسي قيس سعيد في قرطاج، وتطرقا إلى الاستعدادات الألمانية لتنظيم مؤتمر برلين لبلورة رؤية مشتركة تضمن النجاح وتساهم في إيجاد حل سياسي دائم للملف الليبي يراعي مصلحة الشعب واستقرار البلاد.

وتترقب الأطراف الليبية والدولية مؤتمر برلين المزمع عقده في بداية الشهر المقبل، وتعوّل عليه كثيرا في إيجاد مخرج للأزمة الليبية.

