مياه الأمطار تحاصر أهالي رقدالين في بيوتهم (صور)

باتت مدينة رقدالين بحكم المنكوبة بعد أن حاصرت مياه الأمطار الأهالي داخل بيوتهم وأتلفت بعض ممتلكاتهم، لتعكس إهمال المسؤولين فيما يتعلق بالاستعداد لموسم الأمطار.

وتنادى المجلس البلدي رقدالين بمختلف أجهزته من الحرس البلدي ومكتب الدفاع المدني رقدالين وكل الأجهزة الأمنية، وتم إحداث غرفة طوارئ لإنقاذ الأسر العالقة في المياه ومحاولة شفط تلك المياه بالمعدات والسيارات الكبيرة كما تكفل المجلس البلدي بتزويد أصحاب الشاحنات بالمحروقات مجانا وذلك للإسراع في شفط المياه ووضع الأتربة أمام الطرقات والمنازل.

تثقل الهموم والمعاناة كاهل المواطنين وقد تدفقت عليهم الويلات من كل حدب وصوب إذ يعاني معظمهم من ظروف قاهرة نتيجة أوضاع تحاكي واقعا مؤلما ينذر بقادم أصعب مع دخول الشتاء.

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