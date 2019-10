ليبيا ترُحل مهاجرين مغاربة إلى الدار البيضاء

أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس-طريق السكة، عودة ثمانية مهاجرين مغاربة إلى بلادهم المغرب جوا من ليبيا.

وأكد مدير مكتب الإعلام بجهاز الهجرة غير الشرعية، فرع طرابلس، حسني أبوعيانة، أن عملية ترحيل المهاجرين المغاربة، تمت في رحلات من مطار مصراتة الدولي إلى تونس ومنها إلى الدار البيضاء في المغرب.

وأضاف أبوعيانة أن آخر رحلة للمهاجرين المغاربة، ستتم اليوم السبت، وستنقل آخر دفعة من المهاجرين المغاربة من مطار مصراتة الدولي”.

