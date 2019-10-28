شخص وشقيقته.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة محلات المجوهرات ببنغازي وإجدابيا

تمكن قسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي، من ضبط تشكيل عصابي يتكون من شخص وشقيقته، يمتهنان سرقة محلات المجوهرات.

ووفق بيان للمديرية اليوم، وردت معلومات إلى وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجدة، مُفادها قيام امرأة برفقة شخص غير معلوم، بسرقة محلات مجوهرات داخل مدينة بنغازي وكذلك سرقة محل مجوهرات في مدينة إجدابيا.

وتابع البيان، «على الفور تم الانتقال إلى مكان تواجدهما وضبطهما والانتقال بهما داخل القسم، وعند الاستدلال معهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم إحالتهم الى جهات الاختصاص».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا