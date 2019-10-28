شكشك: متوفون ومتقاعدون بـ”كشوفات عبدالجليل”

طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، بوقف قراري وزير التعليم عثمان عبدالجليل بشأن إيقاف مرتبات عاملين، وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم على التحقيق الإداري.

وقال شكشك في بيان وجهه إلى عبدالجليل، إن الديوان توصل إلى ملاحظات بشأن قراري وزير التعليم تنم عن عدم الدقة والموضوعية في الإعداد، حيث لم يشر القراران إلى أي اجتماعات أو دراسات حول الموضوع، ناهيك عن الضبابية وعدم وضوح الآلية التي استُند عليها في إصدار القرارين.

وأضاف شكشك أن قرار عبدالجليل رقم (1127)، لم يحدد الملاك الوظيفي الذي استند إليه، كما أن بعض الأسماء تكررت في القرارين اللذين شملا معلمين وموظفين متوفين وآخرين متقاعدين.

ومن ضمن الملاحظات التي أوردها رئيس ديوان المحاسبة حول قراري الوزير عبدالجليل، تضمُن الكشوفات أسماء مدرسين ثبت استمرارهم بمهامهم، وآخرين تولوا مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية ما يتعارض مع الأسباب التي ذكرت في مضمون القرارين.

وأشار شكشك إلى أن تشكيل لجان لقبول التظلمات ينم عن عدم الثقة في البيانات والدراسات التي تم الاستناد عليها.

وفي نهاية البيان، أكد شكشك أن الأمر يتطلب وقف تنفيذ القرارين لحين انتهاء الديوان من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار المترتبة عليهما.

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