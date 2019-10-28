“كهرباء المؤقتة” تستلم شحنة من احتياجات القطاع

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة، الاثنين، تسلمها الشحنة الرابعة من احتياجات قطاع الكهرباء.

وقالت الهيئة العامة للكهرباء في بيان نشرته بحسابها في “فيسبوك”، إن هذه الشحنة مكونة من كوابل ضغط عالٍ بمختلف الأنواع والأحجام والقدرات.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الشحنة ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة، وذلك لتغطية كافة احتياجات قطاع الكهرباء في كل المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المؤقتة.

وكانت الهيئة استلمت خلال الفترة السابقة محطات توزيع ولوحات توزيع وعلب توزيع وأعمدة خشبية بكميات كبيرة.

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