تتواصل في مدينة ترهونة عمليات توزيع الوقود حتى ساعات متأخرة من الليل، وعلى مدار الأسبوع.

ويأتي هذا بعد توفر كميات كبيرة من الوقود، تم توزيعها على مختلف المحطات بالمدينة، عدسة قناتنا تابعت مسألة انفراج أزمة البنزين، التي أرهقت المواطنين في عدد من المناطق، ورصدت آراء سكان مدينة ترهونة.

