الثني يفتتح مشاريع بمنطقة بالخاثر غرب طبرق (صور)

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأحد، مشاريع جديدة بمنطقة بالخاثر غرب طبرق، وتفقد مشاريع أخرى قائمة بالمنطقة رفقة وفد حكومي رفيع.

ورافق الثني خلال جولته لمناطق البطنان، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصناعة – رئيس لجنة الإشراف على مشاريع البطنان السنوسي صالح، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ووزير التعليم فوزي بومريز، ومسؤولين آخرين.

واستهل الثني جولته بافتتاح مقر السجل البلدي بالخاثر بعد إنشائه بإشراف وزارة الداخلية وذلك للتسهيل على مواطني تلك المنطقة، وأكد أهمية مكاتب السجل المدني في كل المدن الليبية وما تقدمه من خدمات يومية يحتاجها المواطن.

وفي سياق متصل، افتتح الثني محطة بالخاثر لتحلية المياه والتي تنتج 500 متر مكعب يومياً، وأثنى على جهود مؤسسة الموارد المائية لتوفير محطات التحلية في كل المناطق من أجل توفير المياه المحلاة لكل المواطنين.

من جهة أخرى، تفقد الثني مستشفى بالخاثر القروي تمهيدا لافتتاحه بعد إتمام عمليات إنشائه وتجهيزه بأحدث المعدات التي ستخدم سكان المنطقة وجوارها.

يشار أن الفرع البلدي بالخاثر التابع للمجلس التسييري لبلدية طبرق يقع غرب طبرق بحوالي 40 كم .

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