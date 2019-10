قال آمر محور عين زارة يوسف الأمين؛ إن المحور يشهد هدوءا تاما منذ صباح الاثنين، مشيرا إلى محافظة قوات الوفاق على كافة تمركزاتها في المنطقة.

وأضاف الأمين في تصريحات تليفزيونية، أن قوات الوفاق أفشلت كل محاولاتهم للتسلل إلى معسكر اليرموك أو المناطق المحيطة به، على حد قوله.

ويخوض الجيش الليبي معارك شرسة في مختلف ربوع ليبيا لتطهيرها من الإرهاب والتطرف.

