أمن الساحل تضبط شخص بحوزنه مواد تستخدم في السحر والشعوذة

أخبار ليبيا24- خاص

أكد الناطق باسم مديرية أمن الساحل ملازم أول امهيدي الحاسي ضبط شخص ليبي الجنسية بحوزته مواد تستخدم في السحر والشعوذة.

وأوضح الحاسي أن قسم التمركزات الأمنية بمديرية الساحل تمكن أمس الأحد من ضبط الشخص أثناء حملة مكثفة على الطريق العام التمركز الأمني بوقراوة حيث كان متجهًا إلى مدينة بنغازي.

وأضاف الناطق باسم مديرية الأمن أنه تم استجواب المتهم وإعلام الغرفة الأمنية في مديرية أمن الساحل بذلك.

وأشار الحاسي إلى أنه تم تسليم الشخص إلى مركز شرطة البيضاء تسليما رسميا لكون الأشخاص المطلوبين والأطراف المعنية من مدينة البيضاء.

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