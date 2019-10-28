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مخالفًا أصحاب المحلات..الظواهر السلبية يضبط مواد وسلع معرضة لأشعة الشمس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أعلن مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ضبط كمية من المواد والسلع المعرضة لأشعة الشمس و مُخالفة أصحاب المحلات التجارية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن أصحاب هذه المتاجر قاموا بعرض السلع التموينية و الغذائية ا أمام متاجرهم حيث تُعد هذه الظاهرة سلبية.

ولفت مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية إلى أن المواد الغذائية والسلع التموينية المعروضة قد تعرضت لأشعة الشمس والميكروبات والجراثيم مما استدعى مصادرتها و تقديم تحذير بعد تكرار العرض أمام المحال التجارية.

وأفاد المكتب أن الجهاز ينوه كافة المحلات التجارية بالمدينة بعدم عرض أي سلع غذائية أو تموينية أمام محالهم التجارية ومن يخالف يُعرض نفسه للمسائلة القانونية ومصادرة السلع .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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