توقعات باستئناف عمل مطار معيتيقة الدولي خلال أسبوع

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، أن وفدا يضم ممثل الأمم المتحدة في ليبيا ووزارتي الموصلات والداخلية في حكومة الوفاق، ومصلحة المطارات والطيران المدني، سيقوم بزيارة اليوم لمقرّ المطار، لعقد مؤتمر صحفي.

وأوضحت إدارة المطار أن زيارة الوفد تهدف للوقوف على تجهيز المطار ومدى الايفاء بالمتطلبات المقترحة، لأجل إعادة التشغيل الكامل للمطار، خلال الفترة القادمة.

من جهتها، أفادت مصادر إن المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد اليوم،سيُعلن فيه استئناف العمل بمطار معيتيقة.

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