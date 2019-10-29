سبها الطبي يكشف حقيقة الخبر المتداول حول اختطاف طفل من المركز

نفى مكتب الإعلام بمركز سبها الطبي، الخبر المتداول حول اختطاف طفل حديث الولادة من المركز، مؤكدا عدم صدقية الخبر الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المكتب الإعلامي، أنه تواصل مع قسم الولادة بالمركز ودار الرحمة، وتأكد بنفسه أن الخبر عاريٍ عن الصحة.

وأوضح مكتب الإعلام بمركز سبها الطبي، في سياق حديثه، أنه راجع السجلات بقسم النساء الولادة وتواصل مع مسؤولة القسم، التي أكدت أن هناك حالة ولادة واحدة يوم أمس الاثنين لجنين متوفي.

وأضافت مسؤولة القسم في حديثها للمكتب الإعلامي، حضرت الحالة للمركز فجر يوم الاثنين، على تمام الساعة 4 صباحا، وهي حالة ولادة، كانت تعاني من مرض ضغط الحمل، وعند الولادة ولد الجنين متوفي. وأن عملية نقل الجنين المتوفي إلى ثلاجة الموتى، تمت بحضور ولي أمر الطفل، الذي رفض استلام الجنين المتوفي.

وأكدت مسؤولة القسم في سياق حديثها، بعد عملية التواصل مع مسؤول دار الرحمة بالمركز، أكدت عدم إخفاء أي جثمان من الدار.

وختم المكتب الإعلامي بمركز سبها الطبي، أنه سينشر اليوم صباحا، تفاصيل أكثر مدعومة بالوثائق التي تثبت عدم صحة الأخبار المتداولة، عن اختطاف طفل من المركز.

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