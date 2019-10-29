المركز الوطني لمكافحة الأمراض يعلن وصول كمية من التطعيم ضد مرض السل

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وصول كمية كافية من تطعيم BCG الواقي ضد مرض السل للمواليد، وأنه استكمل إجراءات تسريحه، من قبل جهاز الإمداد الطبي، وسيتم توزيعه لجميع مراكز التطعيم في ليبيا اعتباراً من اليوم.

من جهة أخرى، أفاد المركز في وقت سابق، يوم أمس، أنه أطلق البث التجريبي لإذاعته الصحية.

وأشار مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز محمد الجازوي، إن البث الرسمي للإذاعة سينطلق يوم 6 نوفمبر القادم.

وأوضح الدكتور الجازوي، أن الإذاعة، تضم نخبة من الإعلاميين والأطباء، لتقديم حزمة من البرامج التوعوية التثقيفية، في مجال الصحة العامة وباقي المجالات الطبية.

وأضاف مدير مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز، أن المكتب وضع خططا مستقبلية، تتمثل في افتتاح تلفزيون متخصص بالملف الصحي، في خطوة نحو إنشاء أول شبكة صحية حكومية تهتم بالشأن الصحي التوعوي.

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