خارجية البرلمان تستلم تقرير عمل المفضوية السامية للاجئين

استلمت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، تقريرا مفصلا عن عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن التنسيق المتعاون بين اللجنة الخارجية والمفوضية السامية، لمتابعة الاحتياجات الإنسانية للمهاجرين والنازحين داخليًا، وأبرز الجهات المانحة.

من المتوقع أن يشارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في مؤتمر المفوضية، الذي سيُعقد منتصف شهر نوفمبر القادم، لبحث أزمة الهجرة غير واستراتيجيات احتوائها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية، بنغازي.

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