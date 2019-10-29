وصول شحنة جديدة من عقار علاج مرض الليشمانيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وصول شحنة جديدة من علاج مرض الليشمانيا “البنتوستام”، وسيتم البدء في توزيعها على عيادات الجلدية التي تعاني من المرض.

وأهابت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية، مندوبي عيادات الجلدية بالمناطق التي تعاني من المرض، بالتوجه إلى قسم المخازن الطبية بالمركز الوطني، فرع قرجي لاستلام مخصصاتهم.

وطالبت إدارة الصيدلة، بضرورة اصطحاب إحصائية بعدد الحالات المسجلة حديثا، والحالات التي تم علاجها، مرفقة برسالة رسمية موجهةن إلى إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وختم للتوقيع على نموذج الاستلام.

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