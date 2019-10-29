إنقاذ أكثر من 6500 مهاجر قبالة سواحل ليبيا خلال 9 أشهر

أعلنت القوات البحرية الليبية، أن العدد الإجمالي، للمهاجرين غير القانونيين، الذي تم إنقاذهم، خلال 9 أشهر بلغ عددهم 6835 مهاجرا، وانتشال 11 جثة للمهاجرين، على السواحل الليبية.

وأوضح المتحدث باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، وفقا لما نشره موقع ” أصوات مغاربية”، أن عدد المهاجرين المفقودين، وصل إلى 190 مهاجرا، وأن نسبة المهاجرين الذين تم ضبطهم وإنقاذهم، انخفضت إلى 42 في المئة، بالمقارنة مع العام 2018، إضافة إلى انخفاض نسبة الجثث التي تم انتشالها، بنسبة 87 في المئة، بالمقارنة مع العام الماضي.

وكانت البحرية الليبية، قد أعلنت في وقت سابق، يوم أمس، إنقاذ 53 مهاجرا غير قانوني، على متن قارب مطاطي، بينهم 14 إمرأة، بالقرب من منطقة شمال غرب بوكماش.

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