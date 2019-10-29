مراقبة التعليم بالزاوية: لن نقوم بإيقاف أي مرتب للمعلمين بالمدينة

طمأنت مراقبة التعليم بالزاوية، المعلمين في مدينة الزاوية، أنها لن لتقوم بإيقاف أي مرتب لمعلم، وأنها تتحمل كافة المسؤولية، اتجها قرارها، بعد صدور قرار من وزارة التعليم في حكومة الوفاق بإيقاف رواتب عددا كبيرا في قطاع التعليم.

وأعربت مراقبة الزاوية عن تأسفها، للقرار الذي أصدرته وزارة التعليم في طرابلس، واصفةً إياه بغير المسبوق، وأنه خلّف الإحباط والتذمر العام، الذي طال العاملين بمكتب المراقبة، والذين عبّروا عن انزعاجهم من القرار.

وأشارت مراقبة التعليم الزاوية، أن القرار ورد فيه أكثر من 10 آلاف اسم بقطاع التعليم بالزاوية، وأن ما يقارب من 98% من الأسماء المذكورة، مستمرون في وظائفهم وآداء أعمالهم، وأن ورود أسمائهم من قبل الوزارة، كان نتيجة لعدم وجود تقارير عن لجان مختصة ودراسات سابقة، والدليل وجود أسماء بالقوائم لمعلمين متوفين ومتقاعدين، مما يدل على أنه خطأ مقصود، بحسب وصف مكتب مراقبة التعليم بالزاوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية