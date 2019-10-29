منظمات إنسانية تدعو أوروبا لتخصيص مرفأ أمان لسفينة أوشن فايكنغ

طالبت منظمة (Sos Mediterranee) وأطباء بلا حدود “طيفاً كبيراً من الدول الأوروبية تيسير تخصيص مرفأ أمان لسفينتهما (أوشن فايكنغ)، وتفعيل آلية إنزال منسقة تبعاً لما تم بحثه في أوائل تشرين الأول/أكتوبر الجاري في قمة لوكسمبورغ”.

وقالت المنظمتان أن سفينتهما “لا تزال عالقة في البحر، في انتظار ميناء آمن تنزل فيه الـ104 ناجٍ تم إنقاذهم في المياه الدولية قبالة ليبيا قبل عشرة أيام”.

وبهذا الصدد، ذكرت نائبة مدير عمليات إنقاذ (Sos Mediterranee) لويز غيومومات، أنه “خلال الأشهر الأربعة الماضية، التقى عديد من الزعماء الأوروبيين في ثلاث مناسبات (في باريس ومالطا ولوكسمبورغ) لإبداء الرغبة بوضع آلية مؤقتة لإنزال وتوزيع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في منطقة وسط البحر المتوسط”.

وأشارت إلى أنه “مع ذلك، لا يزال هناك حتى الآن 104 من الناجين في طي النسيان على متن سفينة الإنقاذ، دون حل في الأفق من ناحية إنزالهم”، مما “يضيف مزيدًا من المعاناة بعد الوضع الخطير الذي يعيشونه البحر”. لذا “يمكن لأوروبا بل ويجب عليها إظهار تضامن أكبر تجاه الدول الساحلية، وهي في الخط الأمامي”، إزاء الهجرة.

وأوضح رئيس بعثات الإنقاذ في منظمة أطباء بلا حدود، مايكل فارك، أن “كل مريض فُحِص حتى الآن في عيادة منظمتنا على متن السفينة، أخبرنا أنه عانى أو شاهد عنفًا، بما في ذلك العنف الجنسي، في مرحلة ما من الرحلة”، وقد “أخبرت النساء فريقنا الطبي أنهن هربن من بلادهن بسبب الزواج القسري أو تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو العنف الجنسي”.

وأشار فارك إلى أن “من غير المقبول أن يتحمل هؤلاء الأشخاص المستضعفين، لا أحوال الطقس السيئ فقط”، لكن “البقاء عالقين في عرض البحر لمدة 10 أيام”، بل “وعدم التأكد من عدم معرفة ما سيحدث لهم أيضًا”. مشددا على “وجوب أن تنتهي هذه الإقامة الطويلة وغير الضرورية في البحر”.

وخلص المسؤول الإنساني إلى القول “إننا نحث الزعماء الأوروبيين بشدة على الالتزام بمبادئهم والسماح للأشخاص الذين انتشلتهم السفن بالوصول إلى بر الأمان في النهاية”.