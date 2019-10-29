مسلحين على متن زورق يحمل علم ليبيا يطلقون النار على سفينة إنقاذ

كشف موقع “مهاجر نيوز” إن سفينة الإنقاذ “آلان كردي” التابعة للمنظمة الألمانية غير الحكومية “سي آي”، تعرضت لإطلاق نار من مسلحين كانوا على متن زورق يحمل العلم الليبي.

واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي، لسماحه بهذه الأفعال العنيفة ضد المنظامت الحقوقية التي تعمل على إنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وأوضحت منظمة “سي آي”، إن حادثة إطلاق النار، تمت خلال عملية إنقاذ 90 مهاجرا في المتوسط.

وأعرب الناطق باسم المنظمة، غوردون آيلر،لوكالة الأنباء الفرنسية، عن صدمته لتعرض طاقم سفينة الإنقاذ للتهديد، متهما الدول الأوروبية، بأنها هي من أفسحت المجال لهذه التصرفات العنيفة.

وأضاف آيلر، في تصريحه، إن السفينة أنقذت 90 شخصا بينهم إمرأتان، مشيرا في حديثه للوكالة الفرنسية: “بينما كنا نهم برفع المهاجرين على متن السفينة، تمت محاصرتنا من قبل ثلاثة زوارق سريعة على متنها أشخاص ملثمون ومسلحون”.

وأكدت المنظمة بحسب موقع مهاجر نيوز، أنها كانت في طريقها لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وأنها لم تكن وقت الحادثة في المياه الإقليمية الليبية.

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