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غسان سلامة يتفقد مطار معيتيقة استعدادا لتشغيله

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أعلن مطار معيتيقة الدولي أن وفدا يضم ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، ووزارتي المواصلات والداخلية ومصلحة المطارات والطيران المدني، سيزور المطار، للوقوف على تجهيزه ومدى الإيفاء بالمتطلبات المقترحة، من أجل إعادة التشغيل الكامل خلال الفترة القادمة.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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