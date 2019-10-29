غسان سلامة يتفقد مطار معيتيقة استعدادا لتشغيله

أعلن مطار معيتيقة الدولي أن وفدا يضم ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، ووزارتي المواصلات والداخلية ومصلحة المطارات والطيران المدني، سيزور المطار، للوقوف على تجهيزه ومدى الإيفاء بالمتطلبات المقترحة، من أجل إعادة التشغيل الكامل خلال الفترة القادمة.
عن مصدر الخبر
جريدة الايام الليبية
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