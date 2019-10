المتوسط:

عقد رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الاثنين، سلسلة اجتماعات لبحث مطالب المعلمين بتحسن أوضاعهم، وذلك على إثر الاعتصامات التي نظمها المعلمون للمطالبة بزيادة رواتبهم.

واجتمع “السراج” مع ممثلين عن نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية.

وشملت الاجتماعات لقاء كل من رئيس ديوان المحاسبة ووزير التعليم، ووكيل وزارة التعليم ووكيل وزارة المالية، حيث ناقش السراج خلال الاجتماعات مطالب المعلمين بتحسين رواتبهم، والإمكانيات المالية المتاحة لتحقيق هذه المطالب.

The post حل أزمة المعلمين محور مباحثات “السراج” ورئيس ديوان المحاسبة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية