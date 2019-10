مباحثات تونسية ألمانية حول تطورات الأوضاع في ليبيا

المتوسط:

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم بقصر قرطاج، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عددا من الملفات، على رأسها الملف الليبي.

وبحسب رئاسة الجمهورية التونسية، فقد تطرق اللقاء إلى الوضع في ليبيا، والاستعدادات الألمانية الجارية لتنظيم مؤتمر برلين لحل الأزمة بالبلاد، والمشاورات التي تجريها ألمانيا مع عدد من الدول المعنية، لبلورة رؤية مشتركة تضمن نجاح هذا المؤتمر، وتساهم في إيجاد حل سياسي دائم للأزمة، يراعي مصلحة الشعب الليبي.

