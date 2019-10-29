المجلس الأعلى للدولة:نتفهم مطالب المعلمين

طالب المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإقرار وبلورة خطة عاجلة مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة تمكن من تنفيذ مطالب المعلمين بالإمكانات المتاحة للدولة .

وقال المجلس في بيان له إنه يتفهم مطالب المعلمين، مشددا على أهمية الخروج بحلول وإجراءات فعّالة تفضي إلى خدمة قطاع التعليم والمعلمين، بدلا من أن يصدر ضدهم إجراءات عقابية تمس المرتبات ويكون المتضرر منها أسر وعوائل ليبية في هذه الظروف الاستثنائية.

ودعا المجلس الأعلى للدولة في بيانه اليوم الثلاثاء، المعلمين إلى الالتفات إلى منفعة الطلاب، وتغليب المصلحة العامة المتمثلة في استئناف العملية التعليمية.

وكان وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، أصدر قرارات بإيقاف رواتب 152 ألف مدرس وموظف وإحالتهم للتحقيق الإداري، لكن ديوان المحاسبة أوقف العمل بالقرارين لحين الانتهاء من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار التي تترتب عليها.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا إيقاف الدراسة للعام الدراسي، والدخول في اعتصام شامل بالمؤسسات التعليمية كافة؛ حتى تنفيذ القانون رقم (4) وإدراج الزيادة المقررة بحسابات المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم بالمصارف التجارية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا