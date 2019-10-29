اعادة ربط مدينة سرت بمنظومة النهر الصناعي

أعلن الجهاز التنفيذي للنهر الصناعي، الثلاثاء، انتهاء تعبئة خط سرت اجدابيا وفتح الصمام المغذي للمدينة من خزان سلوق باجدابيا.

وقال مراقب التشغيل والصيانة بالجهاز المهندس علي حافظ، تم اليوم ربط المدينة على منظومة النهر بعد انتهاء تعبئة خط سرت اجدابيا وفتح الصمام المغدي للمدينة.

وتشهد مدينة سرت أزمة مياه منذ أكثر من شهر نتيجة إغلاق صمامات المياه من خزان اجدابيا، بسبب الوصلات غير الشرعية على مسارات منظومة النهر الصناعي في مناطق شرق سرت.

وأطلق جهاز النهر الصناعي المدة الماضية حملة بالتعاون مع بلدية سرت ومديرية الأمن وجهاز الحرس البلدي لإزالة التعديات على شبكة مياه النهر الصناعي استمرت بضعة أيام.

واستهدفت الحملة الكشف على المزارع بمناطق أبوزاهية والقرضابية وسلطان ووصولا إلى العامرة وهراوة شرق سرت كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية تشمل المزارع والأحياء بالطويلة والسواوة ووادي جارف والغربيات.

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